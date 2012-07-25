Пастору обрали запобіжний захід за розтлінні дії

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратура підтримала подання слідчого про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Жовтневий районний суд Маріуполя виніс постанову про арешт підозрюваного.

У прокуратурі нагадали, що 61-річний раніше судимий житель Маріуполя здійснював розпусні дії стосовно неповнолітньої дівчинки. Чоловіка затримали, але через різке погіршення здоров'я він був доставлений зі слідчого ізолятора до кардіологічного відділення лікарні.

Стосовно підозрюваного порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.