Азаров хоче перенаправити вантажі з асфальту на воду

11:53, 26 липня 2012
Суспільство
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Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає за необхідне розвивати Дніпро як транспортну магістраль для експорту зерна.

Микола Азаров під час візиту на Деснянську водопровідну станцію ПрАТ «АК«Київводоканал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив у четвер, 26 липня, на церемонії відкриття річкового перевантажувального зернового терміналу СП "Нібулон" у селі Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області.

"Відроджується наш Дніпро як транспортна артерія, і ми будемо дуже серйозно працювати з очищення русла, займатися розвитком транспортних перевезень", - сказав М.Азаров.

За його словами, це дозволить розвантажити залізницю і автомобільні дороги.

Прем'єр-міністр підкреслив, що в державному бюджеті на 2013 рік будуть закладені кошти на розчищення русла Дніпра.

"Наша мрія - відновити Дніпро як найпотужнішу транспортну магістраль. І не тільки Дніпро, але й Південний Буг, наприклад. Перевозити сипкі вантажі найдешевшим видом транспорту - річковим", - зазначив глава уряду.

М.Азаров підкреслив, що всі зацікавлені компанії могли б об'єднати свої сили з державою для розчищення фарватеру Дніпра і розвитку річки як транспортної магістралі.

"Ми зараз вкладаємо великі гроші в ремонт і будівництво доріг, уявіть собі, що 150 тисяч вантажівок пройде ними. Що від них залишиться?", - спитав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, СП «Нібулон», один із найбільших українських виробників і експортерів зернових і олійних культур, цього тижня завершив будівництво перевалочного терміналу філії «Переяславська» у Київській області. Інвестиції в проект оцінюються у понад 170 млн грн.

Площа терміналу – понад 5 га. Обсяг зберігання зерна становить 75,6 тис. тонн, потужність сушарок - 3 тис. тонн на добу. Потужність відвантаження на водний транспорт становить 10 тис. тонн на добу.

Довідка УНІАН. ТОВ СП «Нібулон» – спільне українсько-угорсько-англійське сільськогосподарське підприємство. Було створено в 1991 році. Центральний офіс ТОВ СП «Нібулон» знаходиться у м. Миколаїв.

ТОВ СП «Нібулон» є одним з найбільших вітчизняних виробників і експортерів сільськогосподарської продукції (пшениця, ячмінь, кукурудза, жито, соняшник тощо).

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