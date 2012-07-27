Експерти ЮНЕСКО придивляються до печерного монастиря в Криму

Як повідомила прес-служба Ради міністрів Криму, Лазар на зустрічі з експертами ЮНЕСКО зазначив, що Успенський монастир є одним із знакових і найдавніших православних монастирів Криму.

Успенський печерний монастир є пам'яткою національного значення й підпорядковується Сімферопольській і Кримській єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

На території, прилеглій до монастирського комплексу, розташовується кладовище воїнів, полеглих у період Кримської війни 1853—1856 років, кладовище радянських воїнів, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни, а також ранньосередньовічний некрополь і залишки грецького поселення Маріамполь.

«Для Криму й України дуже важливо, що такий авторитетний міжнародний орган, як ЮНЕСКО, сьогодні вивчає можливість включення до свого списку деяких пам'яток нашого півострова, - сказав глава Сімферопольської та Кримської єпархії. - Я сподіваюся, що буде знайдено консенсус, які об'єкти повинні бути музейними експонатами, а які відроджуватися як духовні святині, при цьому, не втративши свого первозданного вигляду».

Зараз у списку ЮНЕСКО 962 об'єкти й лише п'ять із них знаходяться в Україні: Софійський собор і Києво-Печерська лавра в Києві, історичний центр Львова, пункти геодезичної дуги Струве в Хмельницькій та Одеській областях, резиденція митрополитів Буковини, а також букові ліси Карпат.

Питання включення стародавнього міста Херсонес Таврійський і Бахчисарайського історико-культурного заповідника до списку ЮНЕСКО планують розглянути в 2013 році.