До Севастополя з візитом прибув корабель ВМФ Китаю «Циндао»

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі українських ВМС, в командуванні національного флоту відбулася протокольна зустріч командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірала Юрія Іл’їна з командиром походу – заступником командувача флоту Північного моря ВМФ НВАК контр-адміралом Ян Цзюнфей, командиром корабля – капітаном 1 рангу Ванг Хайджианг та іншими посадовими особами.

Ю.Іл’їн під час бесіди наголосив, що військове співробітництво між флотами двох країн розпочалося ще 10 років тому, і саме візитом китайського корабля “Циндао” до порту Севастополя. Віце-адмірал висловив сподівання на подальший розвиток співробітництва між ВМС ЗС України і ВМФ Народно-визвольної армії Китаю, яке, на думку командувача, може вбирати в себе не лише обмін візитами і підготовку кадрів, а й військово-технічне співробітництво. Він також запевнив, що українські військові моряки зроблять все для того, щоб стоянка корабля у місті була для його екіпажу цікавою і змістовною. Командувач українських ВМС побажав китайським морякам гарного відпочинку і добрих вражень від Севастополя і Криму.

Своєю чергою, контр-адмірал Ян Цзюнфей зазначив, що особовий склад есмінця “Циндао” після виконання завдань в рамках антипіратської операції радий нагоді перебувати у Севастополі і в командуванні українського флоту. За його словами, в екіпажі есмінця з теплотою згадують попередній візит корабля в порт Севастополя. На думку контр-адмірала, нинішній захід корабля до порту символізує продовження дружби між нашими країнами і військовослужбовцями, і стане черговим внеском в подальше зміцнення відносин між флотами України і Китайської Народної Республіки.

Програмою візиту корабля також передбачені відвідання китайськими моряками Академії ВМС ім. П.С.Нахімова, кораблів Центру морських операцій ВМС ЗС України, обмін візитами між екіпажами китайського та українських кораблів.

Крім того, як планується, моряки есмінця «Циндао» здійснять оглядові екскурсії по місту Севастополю, відвідають визначні місця Криму.

У свою чергу, мешканці та гості Севастополя матимуть змогу відвідати есмінець “Циндао” з екскурсіями.

Візит есмінця ВМФ Народно-визвольної армії Китаю “Циндао”, який здійснюється згідно Переліку заходів військового співробітництва Збройних Сил України на липень-серпень 2012 року, триватиме до 4 серпня.