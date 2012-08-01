Чоловік, що відсудив за катування рекордну компенсацію, хоче просто ходити

Як передає кореспондент УНІАН про це Б.Савіцький повідомив на прес-конференції в Івано-Франківську. За його словами, «планую кошти використати на своє лікування». «Я ніколи не втрачав надії на справедливість і вилікуватися, - зауважив потерпілий. – Щоб не було цих страшних болів, щоб не боліло, щоб я міг спокійно спати. Вже стільки років все болить, пече і крутить, що спати неможливо. Якщо не вдасться зробити операцію, щоб я міг самостійно ходити, то хоча б підлікуватися, аби не було таких страшних болів».

За словами дружини Б.Савіцького, яка також була на прес-конференції, у чоловіка не працює сечовий міхур, тому багато грошей потрібно на ліки і вони недешеві.

Б.Савіцький стверджує, що його побив патруль Городенківського райвідділу міліції у серпні 1998 року. Лікарі діагностували у нього переломи двох хребців хребта і пошкодження внутрішніх органів. Впродовж 14 років прикарпатець не може самостійно пересуватися.

Представник потерпілого в Європейському суді Роман Котик повідомив на прес-конференції, що, на жаль, винні у злочині уникнули відповідальності. За його словами, вже сьогодні правоохоронці району висувають свої нові версії, хто міг побити потерпілого.

Спираючись на Конвенцію з прав людини, Європейський суд визнав дії міліціонерів катуванням – найтяжчим порушенням третьої статті. Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький повідомив у ЗМІ, що цей випадок – безпрецедентний щодо грошової компенсації. Україну зобов’язали виплатити постраждалому прикарпатцю 51 тисячу євро за матеріальну шкоду і ще 100 тисяч – морального відшкодування. За його словами, «усі ці гроші будуть сплачені з державного бюджету в строк».