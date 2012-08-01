Чоловік, що відсудив за катування рекордну компенсацію, хоче просто ходити

08:10, 01 серпня 2012
Суспільство
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Житель Городенківського району Івано-Франківської області Богдан Савіцький, який має отримати рекордну компенсацію від України за побиття міліцією, всі кошти використає на своє лікування.

Міліція

Як передає кореспондент УНІАН про це Б.Савіцький повідомив на прес-конференції в Івано-Франківську. За його словами, «планую кошти використати на своє лікування». «Я ніколи не втрачав надії на справедливість і вилікуватися, - зауважив потерпілий. – Щоб не було цих страшних болів, щоб не боліло, щоб я міг спокійно спати. Вже стільки років все болить, пече і крутить, що спати неможливо. Якщо не вдасться зробити операцію, щоб я міг самостійно ходити, то хоча б підлікуватися, аби не було таких страшних болів».

За словами дружини Б.Савіцького, яка також була на прес-конференції, у чоловіка не працює сечовий міхур, тому багато грошей потрібно на ліки і вони недешеві.

Б.Савіцький стверджує, що його побив патруль Городенківського райвідділу міліції у серпні 1998 року. Лікарі діагностували у нього переломи двох хребців хребта і пошкодження внутрішніх органів. Впродовж 14 років прикарпатець не може самостійно пересуватися.

Представник потерпілого в Європейському суді Роман Котик повідомив на прес-конференції, що, на жаль, винні у злочині уникнули відповідальності. За його словами, вже сьогодні правоохоронці району висувають свої нові версії, хто міг побити потерпілого.

Спираючись на Конвенцію з прав людини, Європейський суд визнав дії міліціонерів катуванням – найтяжчим порушенням третьої статті. Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький повідомив у ЗМІ, що цей випадок – безпрецедентний щодо грошової компенсації. Україну зобов’язали виплатити постраждалому прикарпатцю 51 тисячу євро за матеріальну шкоду і ще 100 тисяч – морального відшкодування. За його словами, «усі ці гроші будуть сплачені з державного бюджету в строк».

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