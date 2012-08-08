Двокімнатні хрущовки мають попит у Києві

Про це йдеться в звіті мережі агентств нерухомості Real Druzi, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в липні основний попит припадав на квартири економ класу: однокімнатні вартістю 43-50 тис. дол., двокімнатні («хрущовки» вартістю 55-63 тис. дол., квартири в панельних будинках цінової категорії 65-75 тис. дол.), трикімнатні квартири в спальних районах вартістю 70-75 тис. дол.

Фахівці мережі агентств відзначають збільшення кількості пропозицій з продажу квартир у липні на 4,6% порівняно з червнем поточного року, а також високий інтерес до купівлі квартир з ремонтом.

За даними Real Druzi, середня заявлена вартість квадратного метра житла в Києві в липні знизилася на 0,9% - до 2 149 дол.

У компанії відзначили, що в липні в структурі пропозиції житла найбільшу частку становили трикімнатні (34%) і двокімнатні (31%) квартири. Найменше квартир було виставлено на продаж з п'ятьма і більше кімнатами (3%).

Разом з тим, у структурі попиту частка трикімнатних квартир у липні становила 36%, двокімнатних - 31%, однокімнатних - 24%.

На думку експертів Real Druzi, у серпні суттєвих змін у структурі попиту і пропозиції не відбудеться. У компанії очікують збільшення активності на ринку купівлі-продажу квартир Києва до кінця серпня у зв'язку із закінченням періоду відпусток і підвищенням ділової активності. Можливо, у серпні частину продавців відкладуть продаж квартир до початку осені, чекаючи на осіннє підвищення цін.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», вартість житла на вторинному ринку Києва в липні знизилася на 0,7% порівняно з червнем п.р. - до 2 039 дол./кв. м.

За оцінками консалтингової компанії SV Development, на вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у липні 2012 року виросла на 0,05% - до 1 862 дол./кв. м.