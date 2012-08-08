Проти водія, що побив депутата, порушили справу

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, справу порушено за ч.2 ст.346 Кримінального кодексу України за фактом умисного завдання шкоди здоров'ю народного депутата із спричиненням легких тілесних ушкоджень у зв'язку з його суспільною діяльністю.

Прокурор Заводського району Миколаєва Сергій Поліщук відзначив, що до порушника – 33-річного водія «ЗІЛ» застосовано запобіжний захід - підписка про невиїзд.

Досудове слідство у справі проводить прокуратура Заводського району, яке контролюється прокуратурою Миколаївської області.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня, проводячи зустріч із жителями мікрорайону «Haмив» у Миколаєві, Г.3aдиpкo став свідком того, як вивозиться пісок з незаконного кар'єру на Haмиві. Депутат спробував зупинити автомобіль, але вантажівка рухалася прямо на нього. Г.Задирко схопився на підніжку, але водій «ЗІЛ» вдарив депутата в обличчя і в груди, а відтак зіштовхнув з підніжки вантажівки.

Співробітники Заводського районного відділення міліції затримали 33-річного жителя Миколаєва, якого потім випустили на підписку про невиїзд.