Дизель-поїзд зіткнувся з вантажними вагонами: 7 постраждалих

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 21.10 8 серпня на залізничній станції Фащівка Перевальського району сталося зіткнення дизель-поїзда сполученням Дебальцеве – Довжанський з чотирма вагонами з вугіллям, які відчепились від вантажного поїзда.

Жертв немає. Внаслідок події постраждало семеро осіб (пасажири та провідник дизель-поїзда), з яких троє осіб (1 особу у важкому стані та 2 осіб у стані середнього ступеня важкості) госпіталізовано до Перевальської центральної районної лікарні.

З рейок зійшло 3 вантажних вагони, пошкоджено локомотив і вагон дизель-поїзда.

Затримки руху залізничного транспорту не було.

Проводяться роботи з відвантаження вугілля та встановлення вагонів на рейки.

До робіт залучено відновлювальний поїзд Донецької залізниці.