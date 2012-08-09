У Полтаві мисливці пікетували облдержадміністрацію

У Полтаві сьогодні перед будівлею обласної державної адміністрації зібралися мисливці з вимогою скасувати рішення губернатора Олександра Удовиченка про перенесення відкриття сезону полювання через підвищену пожежонебезпеку.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 30 мисливців просять губернатора, щоб сезон полювання розпочався своєчасно, в другу суботу серпня.

Рішення про відстрочення сезону вони вважають безпідставним і таким, що порушує їх конституційні права, оскільки вони заплатили членські внески.

За словами учасників пікетування, мисливці поводяться культурно і не будуть нічого підпалювати, а навпаки допомагають охороняти лісові угіддя і максимально співпрацюють з лісниками.

Мисливці передали своє письмове звернення голові облдержадміністрації О.Удовиченку. Водночас вони обіцяють вже наступного тижня, якщо не буде відкрито сезон полювання, прийти під стіни ОДА вже більш численним складом.

В облдержадміністрації пообіцяли розглянути звернення мисливців і ухвалити відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, сезон полювання на пернату дичину в Полтавській області перенесли на півмісяця з 11 серпня на 25 серпня. Розпорядження про перенесення термінів полювання підписав 2 серпня губернатор Олександр Удовиченко. Також усім жителям області тимчасово заборонено відпочивати в лісах. Дане розпорядження пов'язане з найвищим, 5-м рівнем пожежонебезпеки в області і недопущенням порушення правил пожежної безпеки.