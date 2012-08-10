Азаров: минуло п'ять років з початку світової економічної кризи

Про це заявив сьогодні в ході спілкування з користувачами Facebook прем'єр-міністр Микола Азаров.

"Цього тижня минуло 5 років з дня початку світової економічної кризи, що триває. Саме 9 серпня 2007 року сталося перше банкрутство, що поклало початок цілій низці катастроф, які призвели до дуже тяжких наслідків для тих країн, які або не підготувалися до кризи, або мали істотні проблеми й до кризи. Тривалість і глибина фінансово-економічної кризи показала також уразливість української економіки, обвал якої був одним з найглибших серед постраждалих економік. І уроки цього необхідно пам'ятати й сьогодні", - наголосив М.Азаров.