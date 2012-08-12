Кабмін хоче ліквідувати чисельні гарантії на держзамовлення у вишах

Про це йдеться в законопроекті №10720, який був розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляє Українська правда, в законодавчій ініціативі немає жодних чисельних гарантій держзамовлення, які зараз містяться в чинному законі "Про вищу освіту". Як відомо, згідно чинного закону фінансування за рахунок держбюджету підготовки фахівців з вищою освітою здійснюється в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні 10 тисяч населення навчання не менше як 100 студентів у вузах 1 і 2 рівнів акредитації та 180 студентів у вузах 3 і 4 рівнів акредитації.

Натомість проект Мінекономіки пропонує власну схему формування показників.

Згідно з нею, Мінекономіки розробляє прогноз на державне замовлення, керуючись надісланими пропозиціями від державних замовників, федерації профспілок та національного представника роботодавців.

Потім Мінекономіки вносить відповідні пропозиції у проект Держбюджету.

Саме держзамовлення згідно законопроекту, повинно щороку затверджуватися окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

Крім того, в пояснювальній записці до законопроекту вказано, що "проект Закону не потребує громадського обговорення".