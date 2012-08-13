В Івано-Франківській області нафта з нафтопроводу потекла в ріку

Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області 12 серпня 2012 близько 18 години надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Кривець Богородчанського району виявлено витік нафти на поверхню ґрунту. По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що сталася розгерметизація підземного нафтопроводу діаметром 159 мм, належить НГВУ "Надвірнанафтогаз", з наступним витоком нафти на поверхню ґрунту та подальшим попадання в місцевий потічок.

Подачу нафтопродукту в продуктопровід перекрили засувкою. Для недопущення подальшого розповсюдження нафтопродукту працівники НГВУ «Надвірнанафтогаз» встановили загати на потічку із листяних дерев в трьох місцях, а у верхній частині потічка поблизу від місця прориву труби проведено роботи по знищенню нафтопродукту методом контрольованого вигорання, що частково зменшило його кількість.

На місці події працюють аварійно-ремонтні бригади НГВУ "Надвірнанафтогаз" та МНС в області.