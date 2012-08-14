У Києві на 290 мільйонерів стало більше

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державній податковій службі України (ДПСУ) в м. Київ, про це у вівторок, 14 серпня, під час зустрічі з представниками столичного бізнесу повідомила голова відомства Ірина Носачова.

"Я можу вам вже повідомити, що за наслідками кампанії декларування дохід понад 1 млн грн задекларували 984 кияни...", - сказала вона.

У Києві за час декларативної кампанії було подано понад 63 тис. декларацій, а сума задекларованого доходу становила понад 10 млрд грн. З цієї суми було сплачено 342 млн грн податку з доходів фізосіб.

Довідка УНІАН. За даними Державної податкової служби України, за підсумками 2011 року кількість громадян України, які задекларували доходи понад 1 млн грн, збільшилася на 754 особи - до 2291. Загальна сума одержаного мільйонерами доходу становила 15,1 млрд грн, що на 5,3 млрд грн більше, ніж у 2010 році.