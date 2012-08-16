В Україні спад промвиробництва у липні становив 0,9%

В Україні спад промислового виробництва у липні 2012 року порівняно з липнем 2011 року становив 0,9%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-липні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 0,2%, у липні 2012 року проти червня - зростання 3%.

За даними Держстату, найбільше зниження обсягів промвиробництва у липні 2012 року проти липня 2011 року зафіксовано у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 32,3%, металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів - на 8,6%.

Також спад виробництва зафіксовано в машинобудуванні - на 7,4%. Зокрема, спад обсягів виробництва машин і устаткування становив 11,6%, електричного, електронного і оптичного устаткування - 13,7%, транспортних засобів і обладнання - 1%

Також зниження обсягів промвиробництва відбулося у легкій промисловості - на 4,7% і обробці деревини і виробництві виробів з неї - на 0,3%.

Основне зростання виробництва у липні 2012 року проти липня 2011 року зафіксовано у хімічній і нафтохімічній промисловості - на 12,5%, у т.ч. в хімічному виробництві - на 15,7%. Зростання виробництва у видобувній промисловості становило 6,5%, зокрема, у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини - на 9,1%, видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, - на 3,2%.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води обсяги промвиробництва в липні п.р. проти липня 2011 року зросли на 10,2%, проти червня 2012 року - на 12,6%, а в січні-липні 2012 року до аналогічного періоду 2011 - на 5%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно із зростанням на 11,2% у 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва у липні 2011 року порівняно з липнем 2010 року становило 8,7%, у січні-липні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 9,4%.

Згідно з прийнятою наприкінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва поточного року становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.