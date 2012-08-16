Тюремники визнали факт побиття ув’язнених Копичинецької колонії

Це сталося під час тактико-спеціальних навчань груп швидкого реагування та підрозділу спеціального призначення Управління державної пенітенціарної служби України в Житомирській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час сесії обласної ради повідомив начальник управління ДПтСУ в Тернопільській області Павло Лосик.

Він наголосив, що в більшості інформація по інцидент в колонії потрапила в ЗМІ в дуже перекрученому вигляді.

За його словами, «під час здійснення обшуків на дільниці для злісних порушників двоє ув’язнених вчинили супротив. Один відмовився виходити з камери, другий перешкоджав обшуку. Так, до них була застосована сила, але сила була застосована розумно і законно." "Невдовзі у нас були троє представників омбудсмена і не встановили жодних порушень», – запевнив П.Лосик.

Начальник Управління ДПтСУ також підтвердив інформацію про те, що в’язні намагалися порізати собі вени.

«Четверо порізали собі руки лезом для гоління. Але зробили це таким чином, щоб не завдати собі реальної шкоди. Ми до них швидку не викликали, наш лікар їх оглянув і просто забинтував руки. Ці люди хочуть нав’язати свої правила і вимоги, що начебто вони блатні і мають керувати в установі», – сказав П.Лосик.

Він також наголосив, що у Копичинецькій колонії перебувають ув’язненні за особливо важкі злочини з усієї України.

А на дільницю для злісних порушників, за його словами, потрапляють ті в’язні, які постійно не дотримуються правил, відмовляються прибирати, заставляють інших ув’язнених виконувати за себе різну чорнову роботу, спричиняють конфлікти та провокації.

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Як повідомляв УНІАН, 28 липня Державна пенітенціарна служби України в Тернопільській області спростувала інформацію, оприлюднену місцевими інтернет-ЗМІ про те, що в’язні Копичинецької виправної колонії масово порізали собі вени на знак протесту проти обшуків та побиття.

26-27 липня на базі Копичинської виправної колонії (№ 112) відбулися тактико-спеціальні навчання зведеного загону груп швидкого реагування установ виконання покарань області із залученням підрозділу спеціального призначення Управління державної пенітенціарної служби України в Житомирській області. Навчання проводились з метою відпрацювання дій при виникненні масових заворушень серед засуджених, а також проведення обшукової роботи в установах виконання покарань.

Після публікацій в інтернеті про побиття в’язнів спецназівцями та спроби потерпілих перерізати собі вени, прокуратурою Гусятинського району розпочато перевірку правомірності дій працівників державної кримінально-виконавчої служби в ході проведення загального обшуку в Копичинській ВК-112.