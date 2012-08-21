В Україні очікують спалаху кору

“Вже зараз очікується спалах епідемії кору протягом осені – зими 2012-2013 років. Для кору характерна циклічність, тому ми вже спостерігаємо першу хвилю, яка в основному прокотилась Західною Україною”, – зауважив імунолог.

За його словами, починаючи з січня цього року в Україні офіційно зареєстровано 12 тис. спалахів кору, що значно більше у порівняні з показниками минулого року, й ці показники повільно зростають.

За словами Ф.Лапія, у зв’язку з великою кількістю бажаючих зробити щеплення проти кору нині у столиці виникають перебої з поставками вакцини, але вже найближчим часом це питання буде врегульовано.

Також головний дитячий імунолог Києва зазначив, що, як завжди, в осінньо-зимовий період очікується збільшення кількості випадків захворювання на грип, пік якого припаде на січень-лютий 2013 року. Посилаючись на останні дані Міністерства охорони здоров’я, Ф.Лапій повідомив, що вакцини проти штамів грипу, який розповсюджуватимуться восени і взимку, найближчим часом з’являться у медичних закладах міста.

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«Усі інші щеплення, які потрібно зробити для оформлення дитини у садочок або інший дитячий колектив, є у наявності у поліклініках», - додав головний дитячий імунолог столиці.

При цьому Ф.Лапій порекомендував відмовитись від фармацевтичних препаратів для підтримання імунної системи, натомість вживати вітаміни та роботи вакцинацію.

“Тішить те, що батьки з кожним роком все більше і більше розуміють свій обов’язок і вакцинують дітей. Але попри це, багато з них вважають, що вакцина спричинить шкоду. Наприклад, у США показник вакцинації проти грипу досягає 50% населення, в той час як в Україні лише близько 1%”, – констатував лікар.

Водночас він зауважив, що батькам треба бути готовим до того, що, ідучи в дитячий колектив, дитина може хворіти. При цьому він наголосив, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, є нормою, коли дитина хворіє близько 10-12 разів на рік.