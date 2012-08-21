В Україні очікують спалаху кору
Про це журналістам повідомив головний дитячий імунолог Києва, доцент кафедри інфекційних хвороб дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Шупика Федір Лапій.
“Вже зараз очікується спалах епідемії кору протягом осені – зими 2012-2013 років. Для кору характерна циклічність, тому ми вже спостерігаємо першу хвилю, яка в основному прокотилась Західною Україною”, – зауважив імунолог.
За його словами, починаючи з січня цього року в Україні офіційно зареєстровано 12 тис. спалахів кору, що значно більше у порівняні з показниками минулого року, й ці показники повільно зростають.
За словами Ф.Лапія, у зв’язку з великою кількістю бажаючих зробити щеплення проти кору нині у столиці виникають перебої з поставками вакцини, але вже найближчим часом це питання буде врегульовано.
Також головний дитячий імунолог Києва зазначив, що, як завжди, в осінньо-зимовий період очікується збільшення кількості випадків захворювання на грип, пік якого припаде на січень-лютий 2013 року. Посилаючись на останні дані Міністерства охорони здоров’я, Ф.Лапій повідомив, що вакцини проти штамів грипу, який розповсюджуватимуться восени і взимку, найближчим часом з’являться у медичних закладах міста.
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«Усі інші щеплення, які потрібно зробити для оформлення дитини у садочок або інший дитячий колектив, є у наявності у поліклініках», - додав головний дитячий імунолог столиці.
При цьому Ф.Лапій порекомендував відмовитись від фармацевтичних препаратів для підтримання імунної системи, натомість вживати вітаміни та роботи вакцинацію.
“Тішить те, що батьки з кожним роком все більше і більше розуміють свій обов’язок і вакцинують дітей. Але попри це, багато з них вважають, що вакцина спричинить шкоду. Наприклад, у США показник вакцинації проти грипу досягає 50% населення, в той час як в Україні лише близько 1%”, – констатував лікар.
Водночас він зауважив, що батькам треба бути готовим до того, що, ідучи в дитячий колектив, дитина може хворіти. При цьому він наголосив, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, є нормою, коли дитина хворіє близько 10-12 разів на рік.