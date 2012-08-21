З двох терміналів аеропорту «Бориспіль» евакуювали пасажирів

Служба безпеки аеропорту “Бориспіль” і правоохоронні органи перевіряють інформацію, що надійшла до міліції за телефоном, про замінування аеропорту.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, в даний час евакуйовано пасажирів з терміналів B і F.