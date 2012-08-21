З двох терміналів аеропорту «Бориспіль» евакуювали пасажирів
15:22, 21 серпня 2012Суспільство
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Служба безпеки аеропорту “Бориспіль” і правоохоронні органи перевіряють інформацію про замінування аеропорту.
В аеропорту шукають бомбу
Служба безпеки аеропорту “Бориспіль” і правоохоронні органи перевіряють інформацію, що надійшла до міліції за телефоном, про замінування аеропорту.
Як повідомили УНІАН в аеропорту, в даний час евакуйовано пасажирів з терміналів B і F.
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