В Україні знайшли дитину з Росії, три роки тому викрадену батьком

За словами завідувача консульським відділом посольства Росії в Києві Костянтина Пелешенка, весь цей час хлопчик перебував у федеральному розшуку.

За версією слідства, сказав російський дипломат, хлопчика викрав уродженець Грузії, який є біологічним батьком дитини. У Росії за фактом зникнення Георгія Нестерова було порушено кримінальну справу, до пошуків підключився Інтерпол, повідомляє РІА «Новости».

На початку серпня 2012 співробітники української міліції на залізничній станції "Жмеринка" у Вінницькій області затримали громадянку Грузії з малолітньою дитиною без документів. Після перевірки міліціонери встановили особу хлопчика - ним виявився розшукуваний Георгій Нестеров.

"Хлопчик і його мама повинні сьогодні ввечері виїхати з Києва на поїзді. Вони прямують додому у Володимир", - сказав глава консульського відділу російського посольства. Він додав, що дитина почуває себе добре.

За словами Пелешенко, уродженець Грузії, підозрюваний у викраденні, затриманий українською міліцією у справі, яка пов'язана з підприємницькою діяльністю.