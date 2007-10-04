Львівська залізниця заборонила рух цистерн ”Рівнеазоту”

Львівська залізниця ухвалила рішення про заборону курсування цистерн, власником яких є ВАТ "Рівнеазот".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, причиною цього стало порушення відправником правил транспортування вантажу.

Зокрема, 2 жовтня о 17.40 на станцію Мшана (Городоцький район Львівської обл.) прибув поїзд, у складі якого були цистерни власності "Рівнеазот", завантажені аміаком. Вантаж прямував зі станції Обаров (Рівненська обл.) до Польщі. Через незадовільний технічний стан запорної арматури, за що несе відповідальність власник цистерн, в одній з цистерн стався витік аміаку, наголошується в повідомленні.

ВАТ «Рівнеазот» - виробник азотних, фосфорних добрив і адипінової кислоти.