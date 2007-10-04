ЦВК досі не отримала дані з 22-х дільниць у Сімферополі

До Центральної виборчої комісії електронною системою не надходили відомості про голосування з 22-х дільниць територіального виборчого округу №1.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, в територіальному виборчому окрузі №1 (м.Сімферополь.) створено 159 виборчих дільниць.

Станом на 11.15 4 жовтня до ЦВК надійшли протоколи про голосування з дев`яти окружних виборчих комісій і з однієї ОВК протокол відправлено на уточнення.

У прес-службі також повідомили, що сьогодні ЦВК планує розглянути 80 протоколів окружних виборчих комісій з урахуванням повторної подачі.

2 жовтня ЦВК прийняла до розгляду протоколи з 19 ОВК, а 3 жовтня – із 75 ОВК.