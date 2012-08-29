Янукович і Коморовський відкриють цвинтар у Биківні

Як повідомляє українська служба «Польського радіо», за даними Польського пресового агентства, польський військовий цвинтар у Биківні буде четвертим «катинським цвинтарем» - поряд із кладовищами у Катинському лісі, Мєдном, Харкові-П’ятихатках.

Цвинтар розташований на територї Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Катинський злочин - масове вбивство польських громадян, здійснене службовцями НКВС на підставі рішення Політбюро ЦК ВКП (б) від 5 березня 1940 року. Тоді було розстріляно понад 21 тисячу польських військовополонених та представників польської інтелігенції, яких було взято у полон після вторгнення Червоної армії до Польщі 17 вересня 1939 року. В історичній літературі даний епізод відомий як катинський розстріл.