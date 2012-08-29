Янукович і Коморовський відкриють цвинтар у Биківні

00:23, 29 серпня 2012
Суспільство
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Президенти Польщі та України Броніслав Коморовський і Віктор Янукович 20-21 вересня відкриють цвинтар у Биківні на місці поховання жертв катинського злочину із так званого українського списку.

Польські експерти досліджують братські могили на місцях розстрілів під Києвом, фото з архіву УНІАН

Як повідомляє українська служба «Польського радіо», за даними Польського пресового агентства, польський військовий цвинтар у Биківні буде четвертим «катинським цвинтарем» - поряд із кладовищами у Катинському лісі, Мєдном, Харкові-П’ятихатках.

Цвинтар розташований на територї Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Катинський злочин - масове вбивство польських громадян, здійснене службовцями НКВС на підставі рішення Політбюро ЦК ВКП (б) від 5 березня 1940 року. Тоді було розстріляно понад 21 тисячу польських військовополонених та представників польської інтелігенції, яких було взято у полон після вторгнення Червоної армії до Польщі 17 вересня 1939 року. В історичній літературі даний епізод відомий як катинський розстріл.


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