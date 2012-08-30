Міліціонери прийшли по наркотики і побили господаря

Як повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, під час проведення дослідчої перевірки встановлено, що міліціонер разом зі своїм знайомим (колишнім працівником органів внутрішніх справ) зайшли у двір приватного будинку для проведення обшуку в рамках розслідування кримінальної справи за ч.1 ст. 309 (зберігання наркотиків) Кримінального кодексу України. Проте законних підстав на проведення обшуку оперуповноважений і його знайомий не мали. На прохання 30-річного мешканця будинку показати відповідні документи, міліціонери відповіли агресією.

В результаті завдання ударів чоловік одержав множинні травми голови, які, згідно з висновком судмедекспертів, відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень.

Стосовно колишніх працівників міліції прокуратурою Маріуполя було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України.

У справі проводиться слідство.