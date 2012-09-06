Курс купівлі долара і євро підвищився (огляд)

Сьогодні київські банки і пункти обміну валют найчастіше купують долар за ціною 8.15, що дорожче на одну копійку ніж учора, і пропонують за ціною 8.22, що не відрізняється від учорашнього курсу.

Євро банки купують за ціною 10.30 грн, що дорожче на десять копійок ніж учора, і пропонують за ціною 10.36, що дорожче на копійку. Пропозиції з купівлі євро коливаються в межах 10.10 - 10.30 грн.

За 10 рублів вам у середньому запропонують 2.48 гривні, що дешевше на три копійки ніж учора. Середня ціна купівлі - 2.54 грн, що дорожче на копійку. Пропозиції банків і обмінних пунктів щодо купівлі 10 рублів коливаються в межах 2.20 - 2.52 грн.

Finance.ua