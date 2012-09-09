Стали відомі переможці Венеціанського кінофестивалю

Головну нагороду Венеціанського кінофестивалю – «Золотого лева» – отримав південнокорейський режисер Кім Кі Дук.

Його фільм «П’єтта» було визнано кращим із 18 картин у основному конкурсі, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы». «Срібного лева» за кращу режисуру отримав американець Пол Томас Андерсен, який привіз на фестиваль стрічку «Майстер» про релігійну секту.

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