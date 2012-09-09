Стали відомі переможці Венеціанського кінофестивалю
11:13, 09 вересня 2012Суспільство
1003 0
Головну нагороду Венеціанського кінофестивалю – «Золотого лева» – отримав південнокорейський режисер Кім Кі Дук.
Кім Кі Дук отримав "Золотого лева", фото news.online.ua
Його фільм «П’єтта» було визнано кращим із 18 картин у основному конкурсі, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
«Срібного лева» за кращу режисуру отримав американець Пол Томас Андерсен, який привіз на фестиваль стрічку «Майстер» про релігійну секту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter