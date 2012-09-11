З офісу "Свободи" вкрали тираж газети

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків, зараз тривають слідчі дії.

У прес-службі обласної організації ВО «Свобода» повідомили, що кілька тисяч газет викрали з їхнього партійного офісу у Тернополі у ніч з 8 на 9 вересня. Партійний часопис активісти партії мали роздавати 9 вересня на всенародному віче за участю Олега Тягнибока та Арсенія Яценюка.

У прес-службі також нагадали, що минулого року з офісу Тернопільської ВО «Свобода» було викрадено оргтехніку та партійну документацію, причому ні вкрадене ні винуватців досі не знайшли.