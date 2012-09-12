Із студентів знову вимагають гроші за гуртожитки

Про це повідомляє сайт віце-спікера з посиланням на його повторне депутатське зверення до Генпрокуратури.

М.Томенко підкреслив, що попри інформацію в засобах масової інформації та попередні звернення до прокуратури, керівниками вишів, на жаль, не зроблено жодних висновків і практика вимагання зі студентів благодійних внесків знайшла своє підтвердження в ряді навчальних закладів.

За словами М.Томенка, відповідно до звернень, які до нього надійшли, у Черкаському художньо-технічному коледжі студентам І курсу необхідно сплатити благодійний внесок на розвиток коледжу в розмірі 4 500 грн за 3 роки навчання, у Київському національному університеті будівництва та архітектури перед поселенням в гуртожиток студенти сплачують 500 грн.

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Крім того, за словами М.Томенка, є інформація стосовно сплати студентами Київського електромеханічного коледжу 400 грн за послуги охорони, Одеського національного аграрного університету - 100 грн при поселенні у гуртожиток.

Заступник голови ВР повторно звертає увагу генерального прокурора Віктора Пшонку на цю ситуацію і з метою усунення порушення прав студентів просить провести перевірку наданої інформації та зобов’язати ректорів вишів повернути сплачені внески.