Водій стріляв в охоронця, вимагаючи вільного доступу до моря в Одесі

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв'язків Управління МВС України в Одеській області, затриманий завдав 35-річному охоронцю кульового поранення в ногу з травматичного пістолета через те, що той відмовлявся підняти шлагбаум перед автомобілем на платній стоянці в районі 13-ї станції Великого фонтану. Постраждалого госпіталізовано до однієї з міських клінічних лікарень.

У ході оперативно-розшукових заходів озброєного автомобіліста затримано, він дав зізнання у скоєнні злочину, в нього вилучено пістолет "ПМ-РФ" калібру 9 мм

Порушено кримінальну справу за ознаками ч.4 ст. 296 КК України.