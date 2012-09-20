Водій стріляв в охоронця, вимагаючи вільного доступу до моря в Одесі
00:41, 20 вересня 2012Суспільство
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Співробітниками міліції затримано водія позашляховика Toyota Prado, який стріляв у охоронця автостоянки за відмову відкрити шлагбаум.
Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв'язків Управління МВС України в Одеській області, затриманий завдав 35-річному охоронцю кульового поранення в ногу з травматичного пістолета через те, що той відмовлявся підняти шлагбаум перед автомобілем на платній стоянці в районі 13-ї станції Великого фонтану. Постраждалого госпіталізовано до однієї з міських клінічних лікарень.
У ході оперативно-розшукових заходів озброєного автомобіліста затримано, він дав зізнання у скоєнні злочину, в нього вилучено пістолет "ПМ-РФ" калібру 9 мм
Порушено кримінальну справу за ознаками ч.4 ст. 296 КК України.
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