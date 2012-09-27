У Києві за останню добу вдруге «замінували» залізничний вокзал

Як повідомили УНІАН в транспортній міліції, інформація про закладення вибухівки телефоном надійшла сьогодні приблизно о 12.40.

Вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, яка надіслала неправдиве повідомлення.

Інших подробиць в транспортній міліції поки не надають, зокрема з приводу того, чи відбувалась евакуація персоналу та пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, учора, 26 вересня, о 21.05 невідомий чоловік по лінії «102» надіслав повідомленні про закладення вибухівки на Центральному залізничному вокзалі в Києві. Внаслідок чого, для перевірки отриманої інформації, було проведено евакуацію 1150 пасажирів та 75 працівників залізничної станції.