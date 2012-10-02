ГПУ зацікавилась діяльністю приватних охоронфірм після інциденту у Каравані

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам після засідання Координаційної ради генеральних прокурорів країн СНД повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

«Так, плануємо видати таке завдання від Генеральної прокуратури прокуратурам регіональним, щоб вони дали правову оцінку, де є порушення. І в період жовтня такі перевірки будуть проведені практично в усіх регіонах України», - сказав В.Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня у столичному ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців та одного важко поранив.

Попередньо встановлено, що один із охоронців побачив, як покупець вкрав з вітрини флешку, і попросив його піти до кімнати охорони і пред'явити те, що має у кишенях. На той момент у кімнаті перебувало ще троє охоронців. Замість того, щоб виконати вимогу, чоловік дістав вогнепальну зброю і відкрив вогонь по присутніх у кімнаті, після чого втік.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу - навмисне вбивство).

27 вересня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив, що працівники міліції встановили особу чоловіка, який підозрюється у розстрілі трьох приватних охоронців. За його словами, з ТРЦ вилучено відеозапис, на якому зафіксовано, як усе відбувалося. Підозрюваним є киянин, 1986 року народження.

28 вересня ЗМІ повідомили, що убивця, який розстріляв охоронців у ТРЦ «Караван», міг втекти до Росії.