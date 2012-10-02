ЗМІ: Один із мучителів Макар перерізав собі вени

Як повідомляє ТСН, про це стало відомо сьогодні, 2 жовтня, в ході судового засідання. Зокрема, адвокат А.Погосяна надав документ, який підтверджує, що його підзахисний перерізав собі вени, і йому була надана медична допомога.

У повідомленні зазначається, що раніше мати А.Погосяна заявляла, що її син не різав вени, а також повідомляла, що йому погрожував інший обвинувачений у справі про вбивство дівчини Євген Краснощок.

Як повідомлялося раніше, 18-річну О.Макар зґвалтували, спробували задушити і спалити в ніч на 10 березня, вона дивом вижила, але пізніше померла від отриманих травм. У її смерті звинувачують трьох жителів Миколаєва – Є.Краснощока, А.Погосяна і Максима Присяжнюка.

Наразі у справі О.Макар триває суд. Підсудним загрожує довічне ув’язнення.