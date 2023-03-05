Він отримав офіційну подяку від Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У Дніпрі відзнаку від Державної служби з надзвичайних ситуацій отримав 7-класник Тимофій Потеряйло. 14 січня під час влучання російської ракети у багатоповерхівку хлопчик катався на велосипеді неподалік. Й одразу після вибуху, не злякавшись потужної пожежі, поїхав на місце трагедії.

Як йдеться у сюжеті ТСН, хлопець ще до приїзду "швидкої" та рятувальників знаходив людей, яким потрібна допомога, а далі кликав до них лікарів. Поки тривала рятувальна операція, школяр був поряд із ДСНСниками, носив їм їжу та воду.

Від Держслужби з надзвичайних ситуацій Тимофій отримав офіційну подяку. А ще йому вручили справжній пожежний шолом. Хлопець каже: той йому знадобиться у майбутньому, адже після трагедії у Дніпрі він вирішив стати рятувальником.

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Як розповів представник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Коваль, одному з чоловіків після атаки РФ на будинок стало зле, тож Тимофій підбіг до поліції, а поліція викликала "швидку". Згодом він побачив на місці трагедії жінку із закривавленим обличчям й покликав на допомогу рятувальників.

Крім цього, як розповів сам 7-класник, на день він робив по 20 тисяч кроків, допомагаючи доставляти їжу й гарячий чай рятувальникам, які працювали на кранах.

Трагедія у Дніпрі 14.01.2023

14 січня Росія влучила ракетою Х-22 у багатоповерхівку в Дніпрі, загинули 46 людей. Шестеро досі вважаються зниклими безвісти.

Мер Дніпра Борис Філатов озвучив припущення, куди насправді хотіла вцілити Росія ракетою Х-22, яка "прилетіла" в житловий 9-поверховий будинок.

У СБУ озвучили імена російських військових, причетних до ракетного удару по Дніпру.

Люди, які постраждали від влучання російської ракети у дев’ятиповерхівку у Дніпрі, отримуватимуть до 1 млн грн з місцевого бюджету.

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