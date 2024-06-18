Запровадження реєстрованого цивільного партнерства для одностатевих пар підтримали менше третини респондентів.

70,4% українців вважають, що ЛГБТ-люди повинні мати ті самі права, що й решта громадян нашої країни. Про це свідчать дані опитування, що провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Центру "Наш світ" з 26 травня до 1 червня 2024 року.

При цьому проти однакових прав висловилися 19,2% опитаних, ще 10,4% відмовились відповідати на запитання.

Що стосується прав одностатевих пар, то запровадження реєстрованого цивільного партнерства для них, передбаченого законопроєктом 9103, підтримують лише 28,7% опитуваних. Не підтримують запровадження реєстрованого партнерства 35,7%, близько чверті респондентів - 25,6% - сказали, що їм байдуже, а 8,3% не захотіли відповідати на питання.

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На запитання, як ви в цілому ставитеся до ЛГБТ-людей, відповідь "позитивно" дали лише 14,1% опитаних, "негативно" - 32,1%, ще 47,3% сказали "байдуже". Не захотіли відповідати на запитання 6,4%.

У КМІС зазначають, що показники 2024 року порівняно з попередніми 2023 і 2022 змінилися несуттєво. Кількість опитаних, які ставляться до ЛГБТ-людей позитивно, трохи зменшилася за рахунок зростання частки тих, хто ставиться до ЛГБТ нейтрально. Так само, зменшилася частка тих, хто ставиться до ЛГБТ негативно, і побільшало тих, хто не може визначитися зі своєю позицією.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ньому взяли участь 2011 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія).

Статистична похибка не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

КиївПрайд-2024

Як повідомляв УНІАН, у Києві 16 червня паралельно пройшли КиївПрайд та марш за традиційну сім'ю. Представники ЛГБТ-спільноти уперше за час війни в Україні провели Марш за рівні права. Його учасники пройшли лише 100 метрів. Загалом уся акція тривала 30 хвилин.

Як повідомили активісти руху KyivPride у своїх соцмережах, марш відбувся "попри погрози, тиск, всі небезпеки та ще й зливу". Вони зауважили також, що з безпекових міркувань цьогоріч кількість учасників та учасниць була обмеженою, тому відкрито не оприлюднювали час проведення та локацію акції. Востаннє такі обмеження, як повідомили у КиївПрайд, були у 2015 році.

Активісти кажуть, що загалом в марші взяли участь понад 500 людей, серед яких була і група ЛГБТ-військових. Також долучилися посли та інші представники іноземних дипломатичних місій. З числа народних депутатів України на марш прийшов один народний обранець.

Цього ж дня в Києві відбулася альтернативна акція, учасники якої підтримують традиційні сімейні цінності.

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