Про якісь значні інциденти не повідомлялося.

У Києві вперше за час повномасштабної війни пройшов марш представників ЛГБТ-спільноти "КиївПрайд". Одразу після цього відбулася альтернативна акція, учасники якої виступають за традиційні сімейні цінності.

Як повідомили активісти руху KyivPride у своїх соцмережах, марш відбувся "попри погрози, тиск, всі небезпеки та ще й зливу".

"З безпекових міркувань, цьогоріч кількість учасників та учасниць була обмеженою, також ми відкрито не оприлюднювали час проведення та локацію акції. Востаннє такі обмеження КиївПрайд був вимушений застосовувати ще у 2015 році. Попри те, що неподалік відбувалася акція проти проведення Маршу, КиївПрайд минув без сутичок", – йдеться у повідомленні.

Активісти кажуть, що загалом в марші взяли участь понад 500 людей, серед яких була і група ЛГБТ-військових. Також долучилися посли та інші представники іноземних дипломатичних місій. З числа народних депутатів України на марш прийшов один народний обранець.

"Попри тривалі переговори і аргументи ГО "КиївПрайд", поліція суттєво обмежила маршрут Маршу та дозволила учасникам та учасницям пройти лише 100 метрів. Загалом уся акція тривала 30 хвилин. Ми наголошуємо, що поліція переоцінила ризики та фактично ізолювала КиївПрайд", – скаржаться організатори.

Майже одночасно з "КиївПрайдом" відбувся марш "за права традиційних сімей". Як повідомляє Фейсбук-сторінка "Правого сектору", в акції взяли участь представники рухів "Права молодь", УСГД, ГАРТ, а також військові, волонтери та "інші свідомі громадяни".

"Сотні поліціянтів намагалася чинити супротив маршеві, спочатку заблокувавши рух, а потім, застосовуючи силу проти військових. Утім, спроби забрати право голосу – не мали успіху", – йдеться у повідомленні.

На момент цієї публікації поліція Києва не повідомляла про жодні інциденти під час проведення обох акцій.

КиївПрайд: останні новини

Як писав УНІАН, в червні ЛГБТ-спільнота України проводить "місячник гордості" (Pride Month), в межах якого було заплановано кілька заходів. Центральною подією мав стати саме Марш КиївПрайд. Спочатку повідомлялося, що захід відбудеться у метро. Але згодом стало відомо, що організатори обрали іншу локацію.

При підготовці до своїх заходів організатори поскаржилися на тиск з боку влади. Зокрема так вони розцінили візит до них представників одного з районних ТЦК міста Києва.

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