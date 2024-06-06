Міська влада та правоохоронці провели зустріч з організаторами Маршу рівності, на якій обговорили заявлену локацію.

В Києві Марш Рівності за права ЛГБТ, який анонсований на 16 червня, в метро не проводитимуть, організатори разом з поліцією оберуть іншу локацію. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі Київ24.

"Що стосується метрополітену. Ми вчора зустрілися, відбулась достатньо відверта розмова. Ми спробували донести до організаторів маршу (Маршу рівності) те, що метрополітен - це не місце, де можуть проводитись будь-які заходи. Тому що це в першу чергу, питання безпеки. Були присутні і правоохоронні органи, які також говорили про те, що на території метрополітену достатньо складно організаувати безпеку, враховуючи те, що в нас метрополітен - це є споруда подвійного використання і під час повітряних тривог за лічені хвилини туди набивається достатньо велика кількість людей. Ми наводили цифри - і 40, і 50 тисяч в залежності від доби дня", - розповів Поворозник.

За його словами, вчора на зустрічі було прийнято рішення, що організатори поспілкуються безпосередньо з поліцією і оберуть локацію там, де можна буде організувати проведення цього Маршу безпечно.

Відео дня

"Ми взагалі не обговорювали доцільність чи недоцільність проведення цього маршу. Є багато точок зору, а ми як місто маємо займати виважену позицію і якщо є така ідея, є таке бажання провести цей Марш, не зважаючи що війна, його напевно потрібно проводити. Єдине на що треба звертати увагу, це в першу чергу на безпеку як учасників, так і всіх інших", - узагальнив перший заступник голови КМДА.

Поворозник додав, що після того як буде обрана нова локація, якщо буде необхідність буде ще одна зустріч всіх сторін, щоб зафіксувати досягнуті домовленості.

Проведення Маршу рівності у Києві

Наприкінці травня стало відомо, що ГО "КиївПрайд" вирішило провести в червні Марш рівності. Організатори заявили, що планують провести захід цьогоріч в метро.

Однак міська влада, з якою обов’язково погоджується місце проведення будь-яких заходів в межах Києва, заявила, що не погоджувала проведення Маршу рівності в метро.

Своєю чергою в Департаменті молоді та спорту КМДА нагадали про воєнний стан та рекомендували утриматися від проведення заходів, що передбачають скупчення значної кількості людей, та зазначають, що в разі проведення - відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.

Востаннє Марш рівності в Києві провели до "великої" війни, у 2021 році. У ньому взяли участь, за різними даними, від 2,5 тис. осіб до 7 тис. Це був 10-й ювіленйний "КиївПрайд". Учасники заходу почали ходу вул. Володимирська й дійшли до площі Льва Толстого. Тоді в марші взяли участь представники посольств Канади, Німеччини, США.

Паралельно у столиці відбувалася акція супротивників ЛГБТ. У центрі Києва було дуже багато правоохоронців, було встановлено кордони.

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