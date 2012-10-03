Україна підготує вуглевидобувні підприємства до приватизації до 2015 року

Про це повідомляється у розпорядженні Кабінету міністрів (№728 від 19 вересня 2012 року), опублікованому на урядовому порталі.

Згідно з документом, корпоратизації підлягають держпідприємства «Артемвугілля», «Орджонікідзевугілля», «Сніжнеантрацит», «Макіїввугілля», «Донецька вугільна енергетична компанія», «Красноармійськвугілля», «Дзержинськвугілля», «Краснолиманська», Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», «Торезантрацит», «Шахтарськантрацит», «Селідоввугілля» (всі – Донецька область), «Донбасантрацит», «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля» (всі – Луганська область), а також «Волиньвугілля» і «Львіввугілля».

Як повідомляв раніше УНІАН, 12 квітня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про особливості приватизації вуглевидобувних підприємств», який передбачає, що особливими умовами приватизації таких підприємств є продаж усіх акцій, що належать державі (без збереження в державній власності пакетів акцій) у статутних капіталах акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації державних вуглевидобувних підприємств.

3 травня Президент України Віктор Янукович підписав цей закон.