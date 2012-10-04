МНС позитивно оцінює новий Кодекс

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, Кодекс є результатом спільної та тривалої роботи практично усіх центральних та місцевих органів влади. Він забезпечить функціонування цілісної системи цивільного захисту в Україні із врахуванням кращого світового досвіду.

Правові норми у цій сфері до цього часу регулювали близько 10 законів України, при цьому деякі з них втратили свою актуальність та потребували скасування, зазначили в МНС.

Реалізація цього документу усуне суперечності та дублювання законодавства, розмежує повноваження і функції центральних і місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, визначить у єдиному законодавчому акті засади державної політики у сфері цивільного захисту.

Кодекс передбачає визнання такими, що втратили чинність, 7 законів України: "Про правові засади цивільного захисту", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про пожежну безпеку", "Про аварійно-рятувальні служби", "Про війська Цивільної оборони України", "Про Цивільну оборону України", "Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони".

Одне з найголовніших досягнень даного нормативно-правового акту є впровадження заходів для зменшення наглядових та контрольних функцій у сфері техногенної та пожежної безпеки. Повністю скасовується процедура отримання дозволів органів пожежної безпеки на початок робіт, встановлюється виключно судовий порядок зупинення роботи суб'єктів господарювання і лише за наявності порушень, що створюють загрозу життю або здоров'ю людей. Це в свою чергу дозволить суттєво полегшити умови ведення бізнесу в Україні, підкреслили в МНС.