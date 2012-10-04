Жінка, яка зізналася у вбивстві двох дівчат, виявилася невинною

Про це В.Фаринник заявив у інтерв'ю газеті "Комсомольская правда в Украине".

"За підозрою в розтлінні неповнолітніх дітей було затримано 52-річного місцевого жителя. Коли з'ясовували коло його знайомих, виявилось, що вбиті дівчатка часто бували у нього в гостях. Зокрема й в день зникнення. У його квартирі при обшуку знайшли не тільки ніж, яким він розчленовував тіла, а й місце, де він це робив. Аналіз знайдених мікрочасток підтвердив, що їх убили в його будинку. Причиною вбивства став конфлікт між однією із загиблих і підозрюваним. Друга дівчинка виявилася свідком і поплатилася за це", - сказав В.Фаринник, зазначивши, що приховати сліди злочину чоловіку допомогла його хатня робітниця. "Зі страху, що він і її заріже, вона весь цей час мовчала", - сказав начальник ГСУ.

Що стосується раніше затриманої за підозрою у вбивстві дітей жінки, то, як сказав В.Фаринник, після того, як справу прийняло у своє провадження Головне слідче управління МВС, було встановлено, що ця жінка не причетна до злочину.

"Ми побачили ряд спірних моментів, які ставили під сумнів її винність. Тому було ухвалено рішення її випустити (з СІЗО, в якому вона провела 8 місяців - УНІАН) і почати пошук справжнього вбивці. Чому вона зізналася в злочині, якого не скоювала, а також законність дій співробітників міліції, які його розкрили, має встановити прокуратура", - сказав В.Фаринник.

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Як повідомляв УНІАН, 10-річна А.Балябіна і 11-річна Т.Мізіна зникли в Севастополі 4 січня 2011 року. З 5 січня було організовано їхній пошук міліцією, до якого підключилася і громадськість міста. 10 січня міліція порушила кримінальну справу. Пізно ввечері 29 січня дівчатка були знайдені мертвими в районі гаражів зі слідами насильницької смерті.

У березні 2011 року В.Фаринник заявив про затримання 25-річної жінки за вбивство двох дівчаток у Севастополі.

"25-річна жителька Севастополя вже написала явку з повинною. Вона розповіла про те, як все сталося: де вона зустріла дівчаток, як їх убила і заховала тіла. Всі її свідчення записані у присутності адвоката на відео. Правда, потім вона разів п'ять змінювала їх, але ми шукали докази, проводили обшуки. У квартирі підозрюваної знайшли брюки з плямами бурого кольору. Експертиза підтвердила - це кров, а аналіз ДНК - що ця кров убитих дівчаток", - сказав тоді В.Фаринник.