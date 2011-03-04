Міліція розкрила вбивство дівчат у Севастополі

Міліція розкрила вбивство двох неповнолітніх дівчаток у Севастополі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, про це заступник міністра внутрішніх справ України генерал-майора міліції Леонід ЗИМА заявив на прес-конференції у Севастополі.

За його словами, співробітниками міліції проведена кропітка робота з розкриття вбивства дітей, відпрацьована низка версій. Наразі проводяться очні ставки, допити. Всі вони знімаються на відео, щоб не було жодних фальсифікацій. Заступник міністра підкреслив, що в даний час можна говорити про те, що злочин розкрито.

Також посадовець відповів на численні питання журналістів. Зокрема, про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників міліції, а саме про звільнення з посади начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей управління; ще на багатьох працівників накладені дисциплінарні стягнення за недоліки в роботі.

Л.ЗИМА повідомив про перспективи розкриття інших резонансних вбивств. Він підкреслив, що який би термін давності не був у злочину, співробітники міліції все одно повинні докласти максимум зусиль, щоб його розкрити.

Як повідомляв УНІАН, 10-річна Анастасія Балябіна й 11-річна Тетяна Мізіна пішли з подвір’я будинку в Севастополі 4 січня і зникли. З 5 січня вівся їх пошук. 10 січня міліція порушила кримінальну справу за статтею «вбивство».

29 січня були виявлені тіла дітей із слідами насильницької смерті.

1 березня міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що міліція затримала ряд осіб за підозрою у вбивстві дівчаток.