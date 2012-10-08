Дільничий інсценував продаж наркотиків, щоб вимагати викуп

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що наприкінці червня-початку липня 2012 року правоохоронець отримав інформацію про вчинення жителем одного із сіл району незаконного продажу наркотичних засобів і вирішив використати цю ситуацію на свою користь.

Дільничний вступив у злочинну змову з п’ятьма своїми знайомими. Спільники організували закупку в цього громадянина наркотичної речовини невідомого походження. У ході закупки вони інсценували затримання. При цьому назвались працівниками міліції, застосували прийоми рукопашного бою та наручники. Від затриманого дільничний почав вимагати 20 тисяч доларів США за непорушення кримінальної справи про незаконне зберігання та збут наркотичних засобів. 10 тисяч доларів міліціонер отримав одразу ж та поділив їх поміж спільниками. За кілька днів правоохоронець отримав ще 3 тисячі доларів.

Прокуратурою Волинської області порушено кримінальну справу щодо дільничного інспектора за фактом зловживання службовим становищем та завідомо незаконного затримання громадянина, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 364 та ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України) та звільнено з органів внутрішніх справ.