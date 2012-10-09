На весіллі отруїлися 20 осіб

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

«В інфекційному відділенні Біляївської ЦРЛ перебуває 20 хворих, у тому числі 2 дітей, з діагнозом: гастроентероколіт (підозра на сальмонельоз). Перебіг захворювання - середньої важкості», - йдеться в повідомленні.

За результатами епідрозслідування встановлено, що всі захворілі 5 та 6 жовтня святкували весілля у с. Градениці Біляївського району Одеської області. Весілля проводилося у приватному орендованому будинку. Страви для весілля готувалися у домашніх умовах заздалегідь, доставлялися до місця святкування власним автотранспортом.

В осередку спалаху працюють фахівці Біляївської районної санепідстанції. П'ятьох осіб, яких було залучено до приготування страв, обстежено на носійство збудників кишкових інфекцій.

Протиепідемічні заходи тривають. Ситуація перебуває на контролі Державної санітарно-епідеміологічної служби України.