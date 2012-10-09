Інститут обдарованої дитини починає відбір на змагання в Індонезії

Про це УНІАН повідомили в Інституті обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України (ІОД НАПНУ).

В ІОД НАПНУ, зокрема, зазначили, що XХ Міжнародна конференція юних дослідників ICYS-2013 є щорічним особливим видом індивідуальних змагань між талановитими юними дослідниками різних країн світу з фізики, математики, інформатики та екології. У квітні 2013 року ICYS-2013 відбудеться в Індонезії.

Конференція ICYS була заснована в 1993 році представниками Університету Eötvös Loránd, (м. Будапешт) та Державного університету Білорусі, (м. Мінськ). ICYS дає можливість юним дослідникам отримати відгуки щодо своєї роботи, що є першим кроком до наукової кар’єри, від міжнародного журі, до складу якого входять видатні науковці світу.

Юні науковці з різних регіонів України вдало виступали на минулорічних конференціях, зокрема на ХІХ Міжнародній конференції молодих вчених «ICYS–2012», яка відбулася 15-23 квітня 2012 року в Нідерландах. Здобуті нагороди української команди розподілилися наступним чином: Станіслав Гетало, учень 11 класу з поглибленим вивченням математики та фізики Сумської спеціалізованої школи I–III ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка, отримав срібну медаль за науково-дослідницьку роботу з математики - «Числові конструкції та суми кубів і квадратів».

Бронзові медалі здобули: Лідія Захарук, учениця 9-го класу ліцею №1 м. Чернівці, яка представила роботу з прикладної фізики «Монокристали, що пропускають світло в червоній та інфрачервоній частині спектра»; Олена Свєтлова, учениця 11-го класу Запорізького технічного ліцею - за роботу з інформатики «Властивості медіанної фільтрації та їх застосування».

Спеціальній приз виборов Юрій Захарян, учень 11-го класу євпаторійського навчально-виховного комплексу «Інтеграл», за дослідження з математики «Дослідження теорем Варіньйона та Вітенбаура, їх розвиток та застосування».

Нині, зазначають в ІОД НАПНУ, «ICYS Україна» є національним етапом для цілеспрямованої, комплексної підготовки учнів до конференції.

Організатори національного етапу підготовки до конференції також запрошують меценатів та спонсорів підтримати команду від України та готові розглянути варіанти благодійних внесків, спонсорської допомоги.

Всі умови проведення «ICYS Україна» можна знайти за адресою iod.gov.ua.