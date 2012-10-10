Львівська обладміністрація запросила 400 бізнесменів

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк.

За словами чиновника, учасникам форуму організатори запропонують 4 панельних дискусії про залучення інвестицій у сферу енергоефективності та ресурсозбереження, про трансграничне співробітництво, про розвиток Карпатського єврорегіону й залучення в його розвиток фінансування з боку ЄС, а також про стратегії розвитку та інновації в аграрному бізнесі.

«Плануємо також провести низку проектних презентацій, конференцій і представимо до уваги учасників науково-практичний підручник зі створення сільськогосподарських кооперативів, до якого ввійшов накопичений нашим регіоном досвід», - сказав М.Костюк.

Губернатор додав, що в рамках форуму плануються до підписання 5 тематичних угод, зокрема про створення трьох спільних підприємств із переробки продукції.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 травня 2012 року у Львові пройшов Міжнародний форум інвестицій та інновацій, в якому взяли участь понад 200 учасників - інвестори, вчені, експерти, бізнесмени з України, Канади, США, Фінляндії, Польщі, Чехії, Німеччини, Росії та ін. (загалом із понад 10 країн світу), зокрема повноважні представники посольств США, Канади та Фінляндії. В рамках форуму відбулася презентація низки ІТ-стартапів і був представлений проект обласної програми з розвитку інновацій у Львівській області.