Вбивство в Київському СІЗО привернуло увагу прокурора

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Зокрема, керівнику Управління Державної пенітенціарної служби в м. Києві та Київській області було направлено листа з вимогою відсторонити від виконання своїх обов’язків трьох посадовців керівного складу слідчого ізолятора.

Як повідомлялося, прокурор Києва доручив Управлінню ДПтС в Києві та Київській області провести службове розслідування стосовно керівництва слідчого ізолятора, де 5 жовтня сталося вбивство ув’язненого співкамерником.

Шевченківським райуправлінням міліції 6 жовтня порушено кримінальну справу стосовно ув’язненого Лук’янівському СІЗО за фактом вбивства співкамерника (ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство).