Вбивство в Київському СІЗО привернуло увагу прокурора
01:40, 11 жовтня 2012Суспільство
917 0
Прокурор Києва Анатолій Мельник вимагає відсторонити від виконання службових обов’язків трьох посадовців Лук’янівського СІЗО на час проведення службового розслідування у зв’язку із вбивством ув’язненого.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
Зокрема, керівнику Управління Державної пенітенціарної служби в м. Києві та Київській області було направлено листа з вимогою відсторонити від виконання своїх обов’язків трьох посадовців керівного складу слідчого ізолятора.
Як повідомлялося, прокурор Києва доручив Управлінню ДПтС в Києві та Київській області провести службове розслідування стосовно керівництва слідчого ізолятора, де 5 жовтня сталося вбивство ув’язненого співкамерником.
Шевченківським райуправлінням міліції 6 жовтня порушено кримінальну справу стосовно ув’язненого Лук’янівському СІЗО за фактом вбивства співкамерника (ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter