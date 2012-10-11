Голова КМДА підтримав вуличний комітет на Андріївському узвозі

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це О.Попов сказав під час робочої наради із членами ОСН «Вуличний комітет «Андріївський узвіз», художниками, майстрами та підприємцями, що працюють на вулиці.

Вислухавши усі зауваження, нарікання та пропозиції, голова КМДА закликав присутніх розпочати конструктивний діалог та пошук компромісів.

«Моя принципова позиція, що жодна влада і жоден чиновник не повинні диктувати свою політику на Андріївському узвозі. Долю цієї вулиці має вирішувати громада шляхом обговорень, діалогу та пошуку компромісів. Звичайно, проблеми є, і це природно, бо ми лише починаємо наводити лад на узвозі, але орган самоорганізації населення уже довів свою ефективність і показав себе найефективнішою формою управління вулиці», – наголосив О.Попов.

На зустрічі також обговорювалися актуальні питання впорядкування торгових яток та алеї художників. Щоб митцям не довелося отримувати статус підприємців, на узвозі заснували творчу організацію «Алея вільних художників», що виступатиме юридичною особою від їхнього імені. Відтак художникам не доведеться сплачувати непосильні податки, зазначає прес-служба КМДА.

Також на зустрічі йшлося про запровадження грошового внеску на утримання та розвиток вулиці. ОСН визначило його розмір - 100 грн для підприємців та 80 грн для художників. Митцям, які не зможуть заплатити внесок у таких розмірах, запропонують пільговий тариф. Зокрема, внесок взагалі не сплачуватимуть художники-ветерани, які вже стали живими легендами Андріївського узвозу.

Зібрані кошти ОСН спрямовуватиме на впорядкування інфраструктури вулиці: встановлення громадських вбиралень, урн та контейнерів для сміття, облаштування складів для зберігання яток та інвентарю художників, прибирання території та проведення культурно-масових заходів.

На нараді також обговорювались перспективи розвитку Андріївського узвозу як осередку автентичної київської культури. Зокрема, музей Івана Кавалерідзе виступив з ініціативою створення алеї скульптур на території узвозу. Представники ОСН наполягають на створенні культурної ради, яка б стежила, щоб на Андріївському узвозі продавали лише якісну продукцію українського виробництва.

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Як повідомляв УНІАН, 28 вересня на прес-конференції деякі митці та підприємці з Андріївського узвозу озвучили звернення до Київської міськдержадміністрації з проханням скасувати розпорядження від 23 травня ц.р., відповідно до якого повноваження з організації постійно діючої виставки-ярмарку на історичній вулиці передані органу самоорганізації населення “Вуличний комітет “Андріївський узвіз”. Як заявив один з учасників прес-конференції, ОСН створив благодійний фонд і вимагає від митців та підприємців перераховувати кошти за отримання дозволів на роботу на узвозі.