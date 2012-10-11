З виборчої дільниці на Полтавщині вкрали веб-камери

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник ВЗГ УМВС України в Полтавській області Юрій Сулаєв.

«Камери були встановлені на дільниці, а на ранок їх вкрали. У будинку культури сторожів не було. Невідомі проникли туди, розбивши вікно. Вкрадено весь комплекс — і ноутбук, і модем. До міліції відразу ж звернулася секретар сільради Броварків, до складу якої входить Петрашівка. Порушено кримінальну справу за крадіжку з проникненням і санкція цієї статті — 6 років в'язниці», - сказав Ю.Сулаєв.

Він також повідомив, що міліція проводить розслідування.

Згідно з даними ЦВК, виборчий одномандатний округ №150 включає Комсомольськ, частину Автозаводського району Кременчука, Глобинський і Кременчуцький райони Полтавської області.