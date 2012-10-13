Депутат пропонує втричі підвищити акциз на пиво

Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді й оприлюднено на офіційному сайті парламенту.

Згідно з документом, ставку акцизного податку на пиво солодове пропонується підняти й довести до рівня 1,5 ставки на товари групи 2208 (етиловий спирт), яка також пропонується до перегляду – до 49,49 грн за літр 100% спирту з нинішніх 45,87 грн за літр. Як перехідний захід пропонується тимчасове, до 1 січня 2014 року, зрівнювання ставки податку на пиво й спирт.

Як слідує із пояснювальної записки до документа, у разі введення нових податкових ставок пляшка 0,5 л пива (із вмістом алкоголю в 5%) може подорожчати в середньому на 1 - 1,06 грн уже цього року й на 2,34 грн із 1 січня 2014 року. Пляшка пива 0,5 л із вмістом алкоголю 8% подорожчає на 1,21 грн цього року і 3,25 грн із 1 січня 2014 року.

«За даними Держстату, пива в Україні виробляється в два рази більше, ніж усіх безалкогольних вод разом узятих, в три рази більше, ніж мінеральних вод, у три рази більше, ніж молока, і в дев’ять разів більше, ніж соків, – заявив УНІАН П.Климець, коментуючи свій законопроект. – При цьому пляшка пива дешевша за пляшку мінеральної води або молока такого ж об'єму».

За словами парламентарія, невиправдана дешевизна пива порівняно з іншою алкогольною продукцією не лише провокує розвиток пивного алкоголізму в населення, але й позбавляє державу доходів, що одержуються від продажу міцнішого алкоголю. «За нашими даними, якщо зрівняти акцизні ставки пива та інших, міцніших алкогольних напоїв, держава додатково одержить 3,5 млрд грн доходів зі сплати акцизного податку», – підкреслив П.Климець.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з діючою редакцією Податкового кодексу, ставка акцизу на пиво становить 0,81 грн за літр незалежно від вмісту алкоголю в пиві.

За даними Представництва ЮНІСЕФ в Україні, пиво є найбільш популярним напоєм серед української учнівської молоді.

Народний депутат Павло Климець контролює корпорацію "Олімп", до якої входить низка підприємств – виробників різних товарів і послуг, зокрема відома українська однойменна алкогольна компанія.