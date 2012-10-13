Керівник «Андріївського узвозу» відкидає звинувачення у вимаганні

Про це В.Хаматов сказав УНІАН, коментуючи нещодавні заяви представника підприємців та митців, що працюють на Андріївському узвозі.

В Хаматов висловив здивування з приводу заяви підприємця про примушування платити кошти.

«Рішенням загальних зборів всіх представників – учасників постійної виставки-ярмарки на Андріївському узвозі була прийнята така форма фінансування їх участі як благодійні внески. Вони ж отримують доходи від підприємницької діяльності, і за послуги, які їм надає ОСН на безкоштовній основі, – це і прибирання території, і розвиток інфраструктури, і юридичне обслуговування і т.д. – вони вносять благодійний внесок в ОСН на розвиток самої виставки-ярмарки та інфраструктури вулиці. Ці кошти йдуть у повному обсязі на ці цілі відповідно до програми, яку вони ж і затвердили», - пояснив В.Хаматов.

Він запевнив, що стосовно тих підприємців та митців, які не хочуть сплачувати благодійні внески, жодних заходів не вживається. «Крім громадського осуду, що вони, будучи підприємцями і маючи дохід, не хочуть жодної копійки вкладати в розвиток вулиці», - додав В.Хаматов.

За його словами, за всі кошти, зібрані як благодійні внески, ОСН щороку звітуватиме перед митцями та підприємцями.

«Як відомо, про благодійну діяльність повинні звітувати перед своїми благодійниками за кожну копійку. Наприкінці року будуть загальні збори всіх учасників виставки-ярмарку, і так буде щороку – це загальний порядок, коли кожна копійка має бути прозора, підзвітна. І кожному за його вимогою в будь-який момент має бути наданий звіт про всі видатки взагалі по всім благодійним внескам, а не тільки про його особистий внесок», - наголосив керівник ОСН «Вуличний комітет «Андріївський узвіз».

Він також запевнив, що протягом чотирьох місяців з початку відкриття виставки-ярмарку після реконструкції Андріївського узвозу, незалежно від наявності договорів з міською владою на ведення діяльності, всі митці та підприємці продовжують працювіати.

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Як повідомляв УНІАН, 28 вересня представники митців та підприємців з Андріївського узвозу заявили, що просять владу Києва позбавити вуличний ОСН повноважень з організації торгівлі на історичній вулиці. Вони вимагали скасувати розпорядження від 23 травня ц.р., відповідно до якого повноваження з організації постійно діючої виставки-ярмарку на історичній вулиці передані органу самоорганізації населення “Вуличний комітет “Андріївський узвіз”.

За словами приватного підприємця, громадського активіста Сергія Ващука частина підприємців з Андріївського узвозу ще на початку року сплатила кошти за дозвіл вести свою діяльність протягом всього року відповідному органу міської влади у Подільському районі, але й від них вимагають платити внески у благодійний фонд при ОСН.

С.Ващук наголосив, що майже всі художники та підприємці з Андріївського узвозу все ж вважають, що краще знову отримати офіційні дозволи на ведення підприємницької діяльності на узвозі та сплачувати свої внески безпосередньо до міського бюджету, минаючи «посередників» у вигляді благодійного фонду.

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10 жовтня голова КМДА Олександр Попов під час робочої наради із членами ОСН «Вуличний комітет «Андріївський узвіз», художниками, майстрами та підприємцями, що працюють на вулиці, заявив, що міська влада за жодних обставин не втручатиметься в роботу органу самоорганізації населення. Вислухавши усі зауваження, нарікання та пропозиції, голова КМДА закликав присутніх розпочати конструктивний діалог та пошук компромісів.

Довідка УНІАН. Цього року напередодні Дня Києва Андріївський узвіз було відкрито після першої черги реконструкції, що тривала з вересня 2011 року.