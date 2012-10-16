Митники перехопили в "зеленому коридорі" столове срібло

Як повідомила УНІАН прес-служба Дніпропетровської митниці, при проходженні митного контролю пасажирами рейсу «Дніпропетровськ-Відень», одна з пасажирок вибрала спрощену зону проходження «зелений коридор», проте при огляді її речей митники виявили 26 незадекларованих предметів срібного столового посуду: ложки, виделки, ситечка, підставки для ложок з клеймами 1864, 1884, 1872 і 1894 рр.

«Митну декларацію пасажирка не заповнювала, свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з території України у неї не було», - повідомили в прес-службі.

При затриманні австралійка пояснила, що посуд дістався їй у спадок від родичів в Україні.

Зараз срібні предмети направлені на експертизу, яка встановить їх вартість. Також складено протокол про порушення митних правил.