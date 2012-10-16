Огляд нового Законодавства у 2013 році: Закон про зайнятість населення

Коли: 22го Жовтня 2012, з 9-00 до 13-00

Місце проведення: Конференц-Зала Готелю Холідей Інн (вул. Червоноармійська 100-A, Київ 03150)

Адекко Україна разом з компанією Ернст енд Янг організовує Другий HR Форум стосовно огляду нового Законодавства. Цього року ми сфокусуємось на Законі про зайнятість від 05.07.2012 №5067-VI, який вступить у силу з 1 січня 2013.

Протягом HR Форуму ми плануємо розглянути наступні питання:

 Юридичний огляд статей законодавства: Закону про Зайнятість

 Бачення представників Державних органів влади щодо поліпшення умов Роботодавців в умовах даного Закону

 Практичні поради щодо імплементації Закону

Спікери:

• Даріуш Птак, Генеральний директор, Адекко Україна

• Оксана Лапій, Менеджер, Ернст енд Янг

• Представник Департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України

• Представник державного центру зайнятості

Організатор: Адекко Україна

Партнер: Ернст енд Янг

Інформаційні Партнери: Американська Торгівельна палата в Україні, портал rabota.ua



Реєстраційна форма:

• Просимо підтвердити свою участь за електронною адресою: info.ua@adecco.com до 19.10.2012

• Після Вашого підтвердження на Вашу пошту надійде запрошення

• участь у HR-форумі безкоштовне

Просимо Вас звернути увагу, що можливість участі у Форумі лімітована, тому просимо Вас зареєструватись завчасно. Якщо у Вас виникнуть питання, будь ласка звертайтесь до офісу Адекко Україна: +38 044 220 11 55; +38 050 388 12 07

adecco.ua