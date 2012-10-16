Огляд нового Законодавства у 2013 році: Закон про зайнятість населення
Коли: 22го Жовтня 2012, з 9-00 до 13-00
Місце проведення: Конференц-Зала Готелю Холідей Інн (вул. Червоноармійська 100-A, Київ 03150)
Адекко Україна разом з компанією Ернст енд Янг організовує Другий HR Форум стосовно огляду нового Законодавства. Цього року ми сфокусуємось на Законі про зайнятість від 05.07.2012 №5067-VI, який вступить у силу з 1 січня 2013.
Протягом HR Форуму ми плануємо розглянути наступні питання:
Юридичний огляд статей законодавства: Закону про Зайнятість
Бачення представників Державних органів влади щодо поліпшення умов Роботодавців в умовах даного Закону
Практичні поради щодо імплементації Закону
Спікери:
• Даріуш Птак, Генеральний директор, Адекко Україна
• Оксана Лапій, Менеджер, Ернст енд Янг
• Представник Департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України
• Представник державного центру зайнятості
Організатор: Адекко Україна
Партнер: Ернст енд Янг
Інформаційні Партнери: Американська Торгівельна палата в Україні, портал rabota.ua
Реєстраційна форма:
• Просимо підтвердити свою участь за електронною адресою: info.ua@adecco.com до 19.10.2012
• Після Вашого підтвердження на Вашу пошту надійде запрошення
• участь у HR-форумі безкоштовне
Просимо Вас звернути увагу, що можливість участі у Форумі лімітована, тому просимо Вас зареєструватись завчасно. Якщо у Вас виникнуть питання, будь ласка звертайтесь до офісу Адекко Україна: +38 044 220 11 55; +38 050 388 12 07
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