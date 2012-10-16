У Дніпропетровську відкрили грандіозний єврейський центр з сімома баштами (фото)

У Дніпропетровську відкрили найбільший у світі єврейський центр "Менора", йдеться в сюжеті ТСН.

На урочисту подію з'їхалися представники єврейських громад України, Росії, США, представники держави Ізраїль, голови єврейських та світових благодійних, просвітницьких, історико-культурних організацій.

Дніпропетровський аеропорт прийняв сьогодні 28 міжнародних рейсів, якими прибули запрошені на церемонію відкриття.

Церемонія розпочалася з традиційного перерізання стрічки. Зі стислими промовами до гостей звернулися голова Дніпропетровської ОДА Олександр Вілкул та головний рабин Шмуель Каменецький.

А саму стрічку у присутності керівників міста та області перерізали головний рабин Ізраїлю, а також голова Європейського Єврейського Союзу Ігор Коломойський і очільник дніпропетровської єврейської громади Геннадій Боголюбов. Останнім, до речі, належить сама ідея будівництва такого міжнародного центру.

Єврейський центр має назву "Менора" і його будівля - це сім башт різної висоти, найбільша з яких - 77 метрів, або 22 поверхи. Башти символізують семисвічник - Менору - символ єврейської релігії, пояснив головний архітектор проекту Олександр Сорін. На баштах встановлене підсвічування, тому у нічний час менора світиться, як семисвічник.

На перших двох поверхах центру розташовані супермаркети, магазини, інтернет-кафе, ресторани та інші сервіси. Крім того, у "Менорі" працюватиме готель, конференц-зали, та офіси.

Тут розташується і один з найбільших у світі музеїв, присвячених історії єврейського народу в Україні та найсумнішій її частині – Голокосту. Музей водночас є і дослідницьким центром, де працюватимуть науковці з різних країн світу.

Урочистості на честь відкриття "Менори" продовжаться до кінця тижня. У неділю, 21 жовтня тут запланований грандіозний концерт, а екскурсії в музеї – безкоштовні.